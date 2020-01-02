المرصد السوري لحقوق الإنسان: رتل عسكري جديد للقوات التركية لإدلب

2 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الإنسان: رتل عسكري جديد للقوات التركية لإدلب
المرصد السوري لحقوق الإنسان: رتل عسكري جديد للقوات التركية لإدلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن رتل عسكري جديد للقوات التركية دخل من معبر (كفر لوسين) عند الحدود السورية مع لواء اسكندرون شمال إدلب.

ووفقًا لقناة العربية الإخبارية اليوم الخميس، عن أن المرصد قال إن الرتل يتألف من عربات عسكرية مصفحة، وسيارات محملة بالمساعدات اللوجستية، حيث توجه نحو نقاط المراقبة المنتشرة في مناطق “خفض التصعيد”.

وكان قد دخل رتل عسكري تركي إلى الأراضي السورية في 26 ديسمبر الماضي عبر معبر (كفر لوسين) بريف إدلب الشمالي يتألف من 85 آلية على الأقل، واتجه جزء منه نحو النقطة التركية في العيس جنوب حلب، وآخر نحو الراشدين بضواحي حلب الغربي.

يذكر أن الأمم المتحدة قد أعلنت أن أكثر من 284 ألف شخص كانوا قد نزحوا خلال شهر ديسمبر جراء القصف وأعمال العنف في إدلب. 

المصدر:المشهد العربي

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