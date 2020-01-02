المرصد السوري لحقوق الانسان: دخول رتل عسكرى تركى جديد للحدود السورية

2 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:رتل عسكري تركي دخل إلى الأراضي السورية من شمال إدلب.
المرصد السوري لحقوق الانسان:رتل عسكري تركي دخل إلى الأراضي السورية من شمال إدلب.

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، دخول رتل عسكرى جديد لقوات الاحتلال التركى من معبر (كفر لوسين) عند الحدود السورية مع لواء اسكندرون شمال إدلب، وأوضح المرصد – وفقًا لقناة العربية الإخبارية اليوم الخميس، أن الرتل يتألف من عربات عسكرية مصفحة، وسيارات محملة بالمساعدات اللوجستية، حيث توجه نحو نقاط المراقبة المنتشرة فى مناطق “خفض التصعيد ” .

وكان قد دخل رتل عسكري تركي إلى الأراضي السورية في 26 ديسمبر الماضي عبر معبر (كفر لوسين) بريف إدلب الشمالي يتألف من 85 آلية على الأقل، واتجه جزء منه نحو النقطة التركية في العيس جنوب حلب، وآخر نحو الراشدين بضواحى حلب الغربى.

المصدر:MENAFN

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