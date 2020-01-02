المرصد السوري لحقوق الانسان:فصائل المعارضة تبدأ هجوماً ضد قوات النظام بريف إدلب الجنوبي

بدأت فصائل المعارضة السورية هجوماً عنيفاً اليوم الخميس، في مناطق تقدمت إليها قوات النظام وخلال الأيام الماضية بريف إدلب الجنوبي.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، الذي يتخذ من لندن مقراً له في بيان صحافي اليوم، إن اشتباكات عنيفة تدور بين الطرفين على محوري التح وجرجناز، وسط قصف مكثف وعنيف تنفذه الفصائل منذ الصباح، في محاولة منها لمعاودة التقدم في المنطقة واسترجاع البلدة والقرية.

وحسب المرصد، لا تزال طائرات النظام وروسيا غائبة عن الأجواء بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة.

المصدر:الموجز