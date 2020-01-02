المرصد السوري لحقوق الانسان:9 قتلى في قصف للنظام السوري بإدلب

قتل 8 مدنيين على الأقل، بينهم أربعة أطفال أمس، في قصف صاروخي شنته القوات النظامية، وأصاب مدرسة في محافظة إدلب التي يسيطر عليها متطرفون في شمال غرب سورية.

وكثفت قوات النظام وحليفتها روسيا وتيرة الغارات على المنطقة الخاضعة في معظمها لسيطرة هيئة تحرير الشام «جبهة النصرة سابقا» وتنتشر فيها فصائل مقاتلة أخرى أقل نفوذا، منذ منتصف ديسمبر في وقت تحقق قوات النظام تقدما على الأرض، رغم وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في أغسطس ودعوات الأمم المتحدة لخفض التصعيد.

ضربات صاروخية

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ضربات صاروخية أرض أرض استهدفت بلدة سرمين في ريف إدلب الشرقي، وسقطت على مدرسة ومناطق أخرى في البلدة.

وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن «قتل 8 مواطنين بينهم امرأتان و4 أطفال»، مشيرا إلى أن جزءا من المدرسة تم تجهيزه لاستقبال العائلات النازحة، فيما شوهدت بقع من الدماء أمام بوابة المدرسة، وجثمان في المشفى لفتاة مسجى وبدت ضمادات حول رأسها، كما أسفر القصف عن إصابة 16 آخرين بعضهم جروحهم خطرة.

المصدر:صحيفة الوطن السعودية