المرصد السوري لحقوق الانسان:9 قتلى في قصف للنظام السوري بإدلب

2 يناير,2020
أقل من دقيقة
المرصد السوري لحقوق الانسان : قتلى في قصف صاروخي للنظام على مدرسة بريف إدلب الشرقي

قتل 8 مدنيين على الأقل، بينهم أربعة أطفال أمس، في قصف صاروخي شنته القوات النظامية، وأصاب مدرسة في محافظة إدلب التي يسيطر عليها متطرفون في شمال غرب سورية.

وكثفت قوات النظام وحليفتها روسيا وتيرة الغارات على المنطقة الخاضعة في معظمها لسيطرة هيئة تحرير الشام «جبهة النصرة سابقا» وتنتشر فيها فصائل مقاتلة أخرى أقل نفوذا، منذ منتصف ديسمبر في وقت تحقق قوات النظام تقدما على الأرض، رغم وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في أغسطس ودعوات الأمم المتحدة لخفض التصعيد.

ضربات صاروخية

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ضربات صاروخية أرض أرض استهدفت بلدة سرمين في ريف إدلب الشرقي، وسقطت على مدرسة ومناطق أخرى في البلدة.

وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن «قتل 8 مواطنين بينهم امرأتان و4 أطفال»، مشيرا إلى أن جزءا من المدرسة تم تجهيزه لاستقبال العائلات النازحة، فيما شوهدت بقع من الدماء أمام بوابة المدرسة، وجثمان في المشفى لفتاة مسجى وبدت ضمادات حول رأسها، كما أسفر القصف عن إصابة 16 آخرين بعضهم جروحهم خطرة.
المصدر:صحيفة الوطن السعودية

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

المرصد السوري لحقوق الانسان : قتلى في قصف صاروخي للنظام على مدرسة بريف إدلب الشرقي
2 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:إدلب.. 9 قتلى في قصف للنظام السوري على مدرسة

المرصد السوري لحقوق الانسان:رتل عسكري تركي دخل إلى الأراضي السورية من شمال إدلب.
2 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:رتل تركي جديد يدخل إدلب

المرصد السوري لحقوق الانسان : قتلى في قصف صاروخي للنظام على مدرسة بريف إدلب الشرقي
2 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:النظام يصعّد في إدلب.. قصف مدرسة يقتل أطفالاً

المرصد السوري لحقوق الانسان : قتلى في قصف صاروخي للنظام على مدرسة بريف إدلب الشرقي
2 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:9 قتلى بينهم أطفال في قصف للنظام السوري على مدرسة في إدلب