المرصد السوري لحقوق الانسان:9 قتلى بينهم أطفال في قصف للنظام السوري على مدرسة في إدلب

2 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان : قتلى في قصف صاروخي للنظام على مدرسة بريف إدلب الشرقي

قتل تسعة مدنيين على الأقل، بينهم خمسة أطفال، الأربعاء في قصف صاروخي شنته القوات النظامية، وأصاب مدرسة في محافظة إدلب، التي يسيطر عليها قوات لهيئة تحرير الشام «جبهة النصرة سابقا» في شمال غرب سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وكثفت قوات النظام وحليفتها روسيا وتيرة الغارات على المنطقة، منذ منتصف ديسمبر، في وقت تحقق قوات النظام تقدما على الأرض رغم وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في أغسطس، ودعوات الأمم المتحدة لخفض التصعيد. وذكر المرصد أن ضربات صاروخية أرض أرض استهدفت بلدة سرمين في ريف إدلب الشرقي، وسقطت على مدرسة ومناطق أخرى في البلدة. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن 15 شخصا أصيبوا بجروح، مشيرا إلى ان جزءا من المدرسة كان قد تم تجهيزه لاستقبال العائلات النازحة. وشوهدت بقعاً من الدماء أمام بوابة المدرسة. وفي المشفى كان جثمان فتاة مسجى وبدت ضمادات حول رأسها فيما كان فتى يتلقى العلاج جراء إصابته في قدمه.

المصدر:القبس الالكتروني

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