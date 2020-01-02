رفضًا لانتهاكات فصائل “الجيش الوطني” في “تل أبيض”.. دعوات للتظاهر غدا عقب قتل تلك الفصائل أحد أبناء المدينة

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، أن أهالي ونشطاء من مدينة “تل أبيض” يتجهزون للتظاهر غدا الجمعة في ساحة الحرية بالمدينة، للمطالبة بوضع حد لانتهاكات فصائل “الجيش الوطني” هناك وطرد فصيل “فيلق المجد” وباقي فصائل “الجيش الوطني” من المدينة وتسليم شؤونها للشرطة. وتأتي تلك الدعوة بعد حادث أمس الذي قتل على أثره أحد أبناء “تل أبيض” بطريقة وحشية على أيدي تلك الفصائل.

كانت مصادر موثوقة أكدت، في 1 يناير/كانون الثاني، مقتل مواطن في منطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، بعد دفاعه عن نفسه أثناء محاولة مجموعة تابعة لـ”فيلق المجد”، إجباره على النزول من سيارته بهدف سرقتها. وأوضحت المصادر أن “الشاب مدني قُتل بعد أن تلقى ضربات على الرأس بعصا حديدية”.