رفضًا لانتهاكات فصائل “الجيش الوطني” في “تل أبيض”.. دعوات للتظاهر غدا عقب قتل تلك الفصائل أحد أبناء المدينة

2 يناير,2020
أقل من دقيقة
المرصد السوري لحقوق الانسان - الصورة ارشيفية
المرصد السوري لحقوق الانسان - الصورة ارشيفية

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، أن أهالي ونشطاء من مدينة “تل أبيض” يتجهزون للتظاهر غدا الجمعة في ساحة الحرية بالمدينة، للمطالبة بوضع حد لانتهاكات فصائل “الجيش الوطني” هناك وطرد فصيل “فيلق المجد” وباقي فصائل “الجيش الوطني” من المدينة وتسليم شؤونها للشرطة. وتأتي تلك الدعوة بعد حادث أمس الذي قتل على أثره أحد أبناء “تل أبيض” بطريقة وحشية على أيدي تلك الفصائل.
كانت مصادر موثوقة أكدت، في 1 يناير/كانون الثاني، مقتل مواطن في منطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، بعد دفاعه عن نفسه أثناء محاولة مجموعة تابعة لـ”فيلق المجد”، إجباره على النزول من سيارته بهدف سرقتها. وأوضحت المصادر أن “الشاب مدني قُتل بعد أن تلقى ضربات على الرأس بعصا حديدية”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

2 يناير,2020

في ظل الفوضى وانتشار السلاح في مناطق نفوذ “تحرير الشام”.. مجهولون يحاولون اغتيال إمام مسجد في مدينة “سلقين”

2 يناير,2020

عقب اشتباكات عنيفة في ريف إدلب.. هدوء حذر يسود منطقة “خفض التصعيد” دون تغيير في خريطة السيطرة 

2 يناير,2020

انفجار عبوة ناسفة بسيارة قيادي في الفصائل الموالية لتركيا وسط مدينة “جرابلس” 

2 يناير,2020

مقتل وإصابة أكثر من 10 من قوات النظام خلال عملية تسلل تنفذها الفصائل المقاتلة على محاور ريف اللاذقية