المرصد السوري لحقوق الانسان:النظام يصعّد في إدلب.. قصف مدرسة يقتل أطفالاً

2 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان : قتلى في قصف صاروخي للنظام على مدرسة بريف إدلب الشرقي

يبدو أن النظام في سوريا مستمر بحملته على المدنيين في إدلب على الرغم من كل الاستنكارات، الجديد اليوم أن قصفا صاروخيا أصاب مدرسة في المحافظة قتل 9 مدنيين على الأقل، بينهم 5 أطفال، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في التفاصيل، أكد المرصد أن قوات النظام وحليفتها روسيا كثفت وتيرة الغارات على إدلب، حيث استهدفت مدرسة الأربعاء، وقتلت أطفالاً.

كما ذكر المرصد أن ضربات صاروخية أرض أرض استهدفت بلدة سرمين في ريف إدلب الشرقي وسقطت على مدرسة ومناطق أخرى في البلدة.

بدوره، قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن 15 شخصا أصيبوا بجروح، مشيرا إلى أن جزءا من المدرسة كان قد تم تجهيزه لاستقبال العائلات النازحة.

المصدر:هنا بيروت

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