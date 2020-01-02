المرصد السوري لحقوق الانسان:رتل تركي جديد يدخل إدلب

2 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:رتل عسكري تركي دخل إلى الأراضي السورية من شمال إدلب.
المرصد السوري لحقوق الانسان:رتل عسكري تركي دخل إلى الأراضي السورية من شمال إدلب.

مع دخول رتل تركي جديد إلى شمالي إدلب, صباح اليوم الخميس قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن أنقرة تحاول منع عبور النازحين من إدلب حدودها.

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن الرئيس التركي أردوغان قوله في مؤتمر بأنقرة حول تدفق النازحين نحو الحدود السورية التركية “في الوقت الحالي هناك ما بين /200/ ألف إلى /250/ ألف مهاجر يتجهون نحو حدودنا. نحاول منعهم ببعض الإجراءات لكن هذا ليس بالأمر السهل”.

من جهة أخرى أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، دخول رتل عسكري جديد للقوات التركية من معبر كفرلوسين عند الحدود السورية مع لواء إسكندرون شمال إدلب.

هذا ويتألف الرتل من عربات عسكرية مصفحة، وسيارات محملة بالمساعدات اللوجستية، حيث توجه نحو نقاط المراقبة المنتشرة، في مناطق خفض التصعيد.

المصدر:نورث برس

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