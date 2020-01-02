عقب اشتباكات عنيفة في ريف إدلب.. هدوء حذر يسود منطقة “خفض التصعيد” دون تغيير في خريطة السيطرة 

2 يناير,2020
أقل من دقيقة

استهدفت الفصائل المقاتلة والمجموعات الجهادية تمركزات قوات النظام في قرية مشيمس بريف إدلب الجنوبي الشرقي بقذائف المدفعية، كما دمّرت مدفعا ثقيلا على محور بلدة التح بالريف ذاته.
على صعيد آخر، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عودة الهدوء الحذر على محاور ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، عقب هجوم نفذته الفصائل المقاتلة والجهادية صباح اليوم على محوري بلدة جرجناز والتح، دون تغيير في خريطة السيطرة. ووثق “المرصد السوري” مزيدًا من الخسائر البشرية في صفوف طرفي الاشتباك بين الفصائل والتنظيمات الجهادية من جهة وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، حيث ارتفع تعداد قتلى قوات النظام والمسلحين الموالين لها ممن قتلوا بالمفخخات والقصف والاشتباكات منذ الصباح إلى 18 على الأقل، كما ارتفع تعداد الذين قضوا وقتلوا من المجموعات الجهادية إلى 10. ووثق “المرصد السوري” كذلك استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين بجراح جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

2 يناير,2020

في ظل الفوضى وانتشار السلاح في مناطق نفوذ “تحرير الشام”.. مجهولون يحاولون اغتيال إمام مسجد في مدينة “سلقين”

المرصد السوري لحقوق الانسان - الصورة ارشيفية
2 يناير,2020

رفضًا لانتهاكات فصائل “الجيش الوطني” في “تل أبيض”.. دعوات للتظاهر غدا عقب قتل تلك الفصائل أحد أبناء المدينة

2 يناير,2020

انفجار عبوة ناسفة بسيارة قيادي في الفصائل الموالية لتركيا وسط مدينة “جرابلس” 

2 يناير,2020

مقتل وإصابة أكثر من 10 من قوات النظام خلال عملية تسلل تنفذها الفصائل المقاتلة على محاور ريف اللاذقية