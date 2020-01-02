في ظل الفوضى وانتشار السلاح في مناطق نفوذ “تحرير الشام”.. مجهولون يحاولون اغتيال إمام مسجد في مدينة “سلقين”

أُصيب إمام مسجد في مدينة “سلقين” بريف إدلب الشمالي بعدة طلقات نارية، إثر محاولة اغتياله من قبل مسلحين مجهولين أثناء خروجه من أحد المساجد، مساء اليوم. وتشهد محافظة إدلب انتشارا لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” وخلايا أخرى تعمل لصالح قوات النظام، في ظل ضعف القبضة الأمنية لـ”هيئة تحرير الشام” والفصائل على البلدات والأرياف وخاصة الحدودية منها.

وكان إمام مسجد “الشرعية” في مدينة “سلقين” تعرض للاغتيال في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وعلم “المرصد السوري” أن القتيل مصري الجنسية، وأن القاتل هدد بتفجير حزام ناسف يرتديه بعد أن اقتحم المسجد للاحتماء به لفترة قصيرة، إلا أن الأهالي تمكنوا من قتله قبل أن يُفجر نفسه.