في ظل الانفلات الأمني في محافظة درعا.. العثور على جثة سيدة قتلت شنقًا في منزلها 

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عُثر عصر اليوم على جثة سيدة قُتلت داخل منزلها، حيث تظهر آثار حبل على رقبتها وكدمات على الوجه. وأفادت مصادر بأن منزلها تعرض للسرقة، حيث كانت تسكن في شقة مقابل المقبرة الشمالية القديمة في بلدة الجيزة بريف درعا الشرقي. يذكر أن محافظة درعا تشهد انفلاتًا أمنيًا وظروف معيشية سيئة.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 236، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى165، وهم: 26 مدنيا بينهم 4 مواطنات وطفلين، إضافة إلى 87 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و29 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.