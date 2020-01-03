اشتباك مسلح بين مجهولين وعناصر حاجز يتبع قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: سُمعت أصوات تبادل إطلاق نار، مساء اليوم، في قرية الحوايج بريف دير الزور الشرقي، نتيجة اشتباك مسلح بين مسلحين مجهولين يعتقد أنهم خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” وعناصر حاجز أمني لقوات “قسد” في القرية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، انفجاراً ضرب بلدة الشحيل في ريف دير الزور الشرقي، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من أحد المنازل في البلدة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة. وأفادت مصادر “المرصد السوري” بأن الانفجار وقع بجانب المنزل الذي عُقد فيه اجتماعا في 27 ديسمبر/كانون الأول الفائت، ضم وجهاء من البلدة بهدف تشكيل فصيل مسلح لحفظ الأمن في المنطقة، في ظل حوادث القتل والاغتيالات المتصاعدة في المنطقة، حيث يلقى هذا التشكيل دعمًا من القوات الأمريكية في حقل العمر النفطي.