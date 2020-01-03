بالتزامن مع استمرار غياب الطائرات الروسية عن أجواء المنطقة.. قوات النظام والفصائل تتبادلان القصف في الريف الإدلبي

3 يناير,2020
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تشهد محاور التماس في القصابية والكركات بريف إدلب الجنوبي، والتح وجرجناز بريف إدلب الجنوبي الشرقي، عمليات استهداف متبادلة بالقذائف والرشاشات الثقيلة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل ومجموعات جهادية من طرف آخر، في ظل الهدوء الاعتيادي الذي يسود المنطقة خلال ساعات المساء، حيث تواصل طائرات النظام وروسيا غيابها عن أجواء منطقة “بوتين – أدروغان”، ورصد المرصد السوري يوم أمس حشودا عسكرية لقوات النظام على محاور ريفي حلب وإدلب، حيث قالت مصادر إن أرتال القوات الخاصة التابعة للنظام انطلقت من محاور ريف حماة الشمالي واللاذقية خلال الأيام الفائتة واتجهت نحو إدلب وحلب، على صعيد آخر، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عودة الهدوء الحذر على محاور ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، عقب هجوم نفذته الفصائل المقاتلة والجهادية صباح اليوم على محوري بلدة جرجناز والتح، دون تغيير في خريطة السيطرة

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