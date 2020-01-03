مقتل قيادي في “الجيش الوطني” بعد تفجير استهدفه في بلدة جرابلس شمال شرق حلب

3 يناير,2020
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وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل قيادي في فصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا متأثراً بجراحه التي أُصيب بها مساء الأمس جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في مدينة “جرابلس” شمال شرق حلب، في حين سُمع دوي انفجار عنيف صباح اليوم في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، وبحسب مصادر “المرصد السوري” فإن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة في أحد أحياء مدينة الباب الشرقية، انفجرت دون تسجيل وقوع خسائر بشرية. ونشر “المرصد السوري” أمس في 2 من يناير/ كانون الثاني أن أصوات انفجارات دوت في مدينة “جرابلس” شمال حلب الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا، نتيجة عبوة ناسفة بسيارة قيادي في الفيلق الأول الذي يعد أحد حد مكونات “الجيش الوطني”، ما تسبب بإصابة عدة أشخاص بجروح متفاوتة، بالإضافة لخسائر مادية في مكان الانفجار.

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