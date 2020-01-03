الطائرات الحربية الروسية تعاود قصف منطقة “بوتين – أردوغان” عبر غارات تستهدف ريفي إدلب واللاذقية

3 يناير,2020
أقل من دقيقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تجدد القصف الجوي على منطقة “خفض التصعيد”، حيث شنت طائرات حربية روسية غارات عدة بعد ظهر اليوم الجمعة، استهدفت خلالها أماكن في محيط مرعند بريف جسر الشغور الغربي، وأماكن أخرى في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، على صعيد متصل قصفت قوات النظام مناطق في مدينة معرة النعمان ومناطق أخرى في قرى واقعة بريف المدينة، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، فيما نشر المرصد السوري منذ ساعات، أنه تشهد محاور التماس في القصابية والكركات بريف إدلب الجنوبي، والتح وجرجناز بريف إدلب الجنوبي الشرقي، عمليات استهداف متبادلة بالقذائف والرشاشات الثقيلة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل ومجموعات جهادية من طرف آخر، في ظل الهدوء الاعتيادي الذي يسود المنطقة خلال ساعات المساء، حيث تواصل طائرات النظام وروسيا غيابها عن أجواء منطقة “بوتين – أدروغان”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

3 يناير,2020

عدسة المرصد السوري من مدينة إدلب ترصد مظاهرة خرج بها أهالي المنطقة تنديداً بالعملية العسكرية للنظام وروسيا على إدلب

3 يناير,2020

مظاهرة في “بصرى الشام” تطالب بالمعتقلين في أقبية النظام الأمنية و إيقاف القصف على إدلب

3 يناير,2020

عملية اغتيال جديدة تشهدها مدينة درعا بعد ساعات من محاولة قتل قيادي سابق في صفوف الفصائل

3 يناير,2020

محاولة اغتيال تطال قيادي سابق في فصائل المعارضة ممن “تصالحوا” مع قوات النظام بمحافظة درعا