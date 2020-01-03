مظاهرة في “بصرى الشام” تطالب بالمعتقلين في أقبية النظام الأمنية و إيقاف القصف على إدلب

3 يناير,2020
أقل من دقيقة

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد “المرصد السوري” تظاهرة خرج بها العشرات من أبناء “بصرى الشام” في ريف درعا الشرقي، حيث رفع المتظاهرون لافتات مطالبين من خلالها بإطلاق سراح المعتقلين القابعين في أقبية النظام السوري، كما هتف المتظاهرون نصرة لمحافظة إدلب وطالبوا بإيقاف القصف على المدنيين من قبل الروس والنظام. ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 29 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، جداريات جديدة ضمن محافظة درعا، حيث أقدم أهالي مدينة نوى على كتابة عبارات جديدة على جدران المدينة، تضامناً مع الكارثة الإنسانية في إدلب، وتنديداً بالعمليات العسكرية للنظام وروسيا هناك. وكان المرصد السوري رصد في 27 من الشهر الفائت، خروج مظاهرات عدة بريف درعا في ظل استمرار “الانتفاضة الشعبية” التي تشهدها المنطقة، ففي بلدة ناحتة شرق درعا، رصد “المرصد السوري” خروج عشرات الشبان في مظاهرة مسائية، تضامنا مع محافظة إدلب وما يتعرض له المدنيين من قصف وتهجير. وطالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين في سجون النظام، فيما خرجت مظاهرة في بلدة الجيزة، ورفع المتظاهرون لافتات تندد بسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقصف الطائرات الروسية على ريف محافظة إدلب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

3 يناير,2020

عدسة المرصد السوري من مدينة إدلب ترصد مظاهرة خرج بها أهالي المنطقة تنديداً بالعملية العسكرية للنظام وروسيا على إدلب

3 يناير,2020

عملية اغتيال جديدة تشهدها مدينة درعا بعد ساعات من محاولة قتل قيادي سابق في صفوف الفصائل

3 يناير,2020

محاولة اغتيال تطال قيادي سابق في فصائل المعارضة ممن “تصالحوا” مع قوات النظام بمحافظة درعا

3 يناير,2020

الطائرات الحربية الروسية تعاود قصف منطقة “بوتين – أردوغان” عبر غارات تستهدف ريفي إدلب واللاذقية