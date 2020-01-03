المرصد السوري لحقوق الانسان: 28 قتيلاً من النظام والفصائل في معارك ريف إدلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، إن 18 عنصراً من قوات النظام، وعشرة عناصر من الفصائل المسلحة وهيئة تحرير الشام الإرهابية، قتلوا في معارك بريف إدلب.

وأكد المرصد أن الفصائل المسلحة وهيئة تحرير الشام الإرهابية، استهدفوا تمركزات لقوات النظام في قرية مشيمس بقذائف مدفعية، مضيفاً أن الفصائل المسلحة تمكنت من تدمير مدفع ثقيل على محور بلدة التح في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وشنت الفصائل المسلحة هجوماً لاستعادة السيطرة على مواقع كانت قد خسرتها لصالح قوات النظام في المنطقة.

وفي وقت سابق، تبادلت نقاطُ المراقبة التابعة للاحتلال التركي بريف إدلب القصفَ مع قواتِ النظام السوري، بعد سقوطِ قذائف للنظام في محيط نقطة المراقبة في معر حطاط بريف معرة النعمان.

المصدر:قناة اليوم