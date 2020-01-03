المرصد السوري لحقوق الانسان:اعتقال 7 مواطنين في منطقة عفرين على يد فصيل موالٍ لتركيا

تواصل الفصائل المعارضة الموالية لتركيا تنفيذ سياسة تضييق الخناق على أهالي منطقة عفرين شمال حلب، وذلك في إطار سعيها لإحداث تغيير ديمغرافي في المنطقة، بعد تهجير السكان الأصليين من ديارهم.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، أن الفصائل الموالية لتركيا لا تزال مستمرة بانتهاكاتها ضد من تبقى من أهالي منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، في محاولات مستمرة منها لدفعهم وجرهم إلى التهجير من مناطقهم وذلك في إطار التغيير الديموغرافي الذي تسعى له المخابرات التركية عبر الفصائل الموالية لها.

وأشار المرصد إلى أن أحد الفصائل المسيطرة على قرية “أحمد مستة” أقدموا على اعتقال 7 مواطنين بتهمة “التواصل مع أقرباء لهم في الشهباء”.

يذكر أن اثنين من الذين جرى اعتقالهم كانا قد اعتقلا بوقت سابق وجرى الإفراج عنهم بعد دفعهم “إتاوات مالية”، كما جرى اختطاف شخص من قبل عناصر أحد الفصائل في قرية دير صوان التابعة لناحية شران بريف عفرين.

المصدر:اوغاريت بوست