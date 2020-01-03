المرصد السوري لحقوق الانسان:دخول رتـل عسكـري تركـي جديـد إلـى سـوريا

دخل رتل عسكري جديد من القوات التركية أمس الخميس، من معبر كفرلوسين على الحدود السورية مع لواء إسكندرون شمالي إدلب، في وقت أعلن فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن آلاف السوريين يفرون من إدلب باتجاه تركيا، هرباً من الغارات والقصف، وأكد أن بلاده تحاول منع دخولهم قدر الإمكان.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الرتل العسكري التركي يتألف من عربات عسكرية مصفحة، وسيارات محملة بالمساعدات اللوجستية، حيث توجه نحو نقاط المراقبة المنتشرة في مناطق «خفض التصعيد».

وفي 26 ديسمبر/‏كانون الأول الماضي، دخل رتل عسكري تركي إلى الأراضي السورية عبر معبر كفرلوسين بريف إدلب الشمالي، وكان يتألف من 85 آلية على الأقل، اتجه قسم منه نحو النقطة التركية في العيس جنوبي حلب، بينما توجه قسم آخر نحو الراشدين في ضواحي حلب الغربي.

يذكر أن الجيش السوري والطيران الروسي ينفذان حملة قصف جوي على إدلب، المنطقة الخاضعة في معظمها لسيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وتنتشر فيها فصائل مقاتلة أخرى أقل نفوذاً، منذ منتصف ديسمبر، في وقت تحقق فيه القوات الحكومية تقدماً على الأرض، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في أغسطس/‏آب، ودعوات الأمم المتحدة لخفض التصعيد. وتعتبر الحكومة السورية التي تسيطر على أكثر من 70% من الأراضي السورية، أن معركة إدلب ستحسم الوضع في البلاد.

والأربعاء، أفاد المرصد السوري بأن قصفاً صاروخياً أصاب مدرسة في المحافظة، ما أدى إلى مقتل 9 مدنيين على الأقل، بينهم 5 أطفال. وذكر المرصد أن ضربات صاروخية أرض أرض، استهدفت بلدة سرمين في ريف إدلب الشرقي، وسقطت على مدرسة ومناطق أخرى في البلدة.

وقال المرصد لوكالة فرانس برس، إن 15 شخصاً أصيبوا بجروح، مشيراً إلى أن جزءاً من المدرسة كان قد تم تجهيزه لاستقبال العائلات النازحة. وشاهد مراسل وكالة فرانس برس، بقعاً من الدماء أمام بوابة المدرسة.

من جهتها، تخشى تركيا موجة جديدة من نزوح السوريين من إدلب، حيث يعيش ما يصل إلى ثلاثة ملايين سوري في آخر منطقة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، بعد أن كثفت القوات الروسية والسورية قصفها الشهر الماضي، وقد حذرت أنقرة مراراً من تلك المسألة، كما حاول الرئيس التركي أكثر من مرة التلويح بفتح أبواب وحدود بلاده أمام اللاجئين السوريين للهجرة باتجاه أوروبا.

وأمس الخميس، قال أردوغان في مؤتمر بأنقرة: «في الوقت الحالي هناك ما بين 200 ألف إلى 250 ألف سوري يتجهون نحو حدودنا. نحاول منعهم ببعض الإجراءات، لكن هذا ليس بالأمر السهل. إنه أمر صعب».

وتستضيف تركيا حوالي 3.7 مليون لاجئ سوري، وهو أكبر عدد من اللاجئين في العالم

المصدر:جريدة الخليج الاماراتية