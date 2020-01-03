سوريا وليبيا وسليماني في حديث بين بوتين وماكرون

بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون هاتفيا الوضع في سوريا، وأكدا ضرورة استمرار الحرب المشتركة ضد الإرهاب، وأهمية تعزيز العملية السياسية في سوريا.

وقال الكرملين: “تبادل الجانبان وجهات النظر حول سوريا، وأطلع بوتين ماكرون على التقدم المحرز في تطبيق الاتفاقات الروسية التركية في شمال شرقي سوريا وإدلب”.

وأضاف: “أكد زعيما البلدين على ضرورة مواصلة الحرب المشتركة على الإرهاب بحزم، وشددا على ضرورة تعزيز العملية السياسية في سوريا وتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين هناك”.