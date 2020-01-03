المرصد السوري لحقوق الانسان: الطائرات الروسية تقصف ريفي ادلب واللاذقية

قال المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الجمعة 03/01/2020، ان الطائرات الروسية عاودت قصف منطقة (اردوغان- بوتين) بغارات جوية مكثفة.

وشنت طائرات حربية روسية غارات عدة بعد ظهر اليوم ، استهدفت خلالها أماكن في محيط مرعند بريف جسر الشغور الغربي، وأماكن أخرى في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

على صعيد متصل قصفت قوات النظام مناطق في مدينة معرة النعمان ومناطق أخرى في قرى واقعة بريف المدينة، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

فيما نشر المرصد السوري منذ ساعات، أنه تشهد محاور التماس في القصابية والكركات بريف إدلب الجنوبي، والتح وجرجناز بريف إدلب الجنوبي الشرقي، عمليات استهداف متبادلة بالقذائف والرشاشات الثقيلة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل ومجموعات جهادية موالية لتركيا من طرف آخر.

المصدر:خبر24