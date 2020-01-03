المرصد السوري لحقوق الانسان:ضابطا من قوات النظام قتل وأصيب أربعة آخرين بجروح جراء استهداف الفصائل لقرى وبلدات في الغاب بريف حماة جراء قصف صاروخي

ثلاثة عشر قتيلا حصيلة قتلى قوات النظام السوري والفصائل المسلحة خلال اشتباكات بين الطرفين في المنطقة العازلة شمال غربي سوريا، وفي مدينة حلب عشية بداية العام الجديد المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن ضابطا من قوات النظام قتل وأصيب أربعة آخرين بجروح جراء استهداف الفصائل لقرى وبلدات في الغاب بريف حماة جراء قصف صاروخي وتصاعدت الاشتباكات بين قوات النظام والفصائل المسلحة في مدينة حلب وريفها ولا سيما على محوري الزهراء والراشدين غربي المدينة، كما سقطت عدة قذائف مدفعية في حي الزهراء فيما شهد محور زمار جنوبي حلب محاولة تسلل لقوات النظام أدت إلى مقتل 3 عناصر من الفصائل وفي إدلب قتل عنصران من قوات النظام وأصيب آخرين بجروح، جراء استهدافهم صاروخياً من قبل الفصائل المسلحة على محور بلدة جرجناز، فيما قتل 4 آخرون باشتباكات في إحدى نقاط التماس في محيط قرية أبو دفنة بريف إدلب الشرقي

المصدر:راديو صوت الحياة