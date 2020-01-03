تزامنا مع الهدوء الحذر في منطقة “خفض التصعيد”.. قوات النظام تقصف مدينة معرة النعمان وأريافها

قصفت قوات النظام المتمركزة في قرية الوضيحي بريف حلب الجنوبي، مساء اليوم، مواقع الفصائل في قرية خلصة بالريف ذاته، كما قصفت مدينة معرة النعمان وبلدات معرشورين ومعرشمشة وتلمنس في ريف إدلب الجنوبي. ويسود الهدوء الحذر منطقة “خفض التصعيد” منذ ساعات.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، قبل ساعات، تجدد القصف الجوي على منطقة “خفض التصعيد”، حيث شنت طائرات حربية روسية غارات عدة بعد ظهر اليوم، استهدفت خلالها مواقع في محيط مرعند بريف جسر الشغور الغربي، ومواقع أخرى في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.