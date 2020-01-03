المرصد السوري لحقوق الانسان:هجوم عنيف نفذته الفصائل والمجموعات الجهادية على مناطق تقدمت إليها قوات النظام والمسلحون الموالون لها بريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري تفجير هيئة تحرير الشام لعربتين مفخختين يقودهما انتحاريان من تحرير الشام في محور التح، وسط قصف مكثف بين الطرفين على محاور القتال. ووثق المرصد السوري ارتفاع عدد القتلى إلى 15 جندياً على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، ممن قتلوا بالمفخخات والقصف والاشتباكات أمس الخميس.

وقال المرصد ان هجوماً عنيفاً نفذته الفصائل والمجموعات الجهادية على مناطق تقدمت إليها قوات النظام والمسلحون الموالون لها بريف إدلب الجنوبي الشرقي خلال الأيام القليلة الفائتة، حيث تدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين على محوري التح وجرجناز، وسط قصف مكثف وعنيف تنفذه الفصائل منذ الصباح، في محاولة منها لمعاودة التقدم في المنطقة واسترجاع البلدة والقرية، وذلك وسط استهدافات متقطعة ومتبادلة بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة، تشهدها محاور التماس في ريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل ومجموعات جهادية من جهة أخرى، وسط غياب لطائرات النظامين السوري و الروسي عن أجواء المنطقة بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة.

المصدر:beiruttime