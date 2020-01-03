معلومات موثوقة عن اجتماع “سليماني” مع وفد من العشائر العربية بدعوة من “طهران” لتنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية في شرق الفرات

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، عبر مصادر موثوقة، أن وفدًا من العشائر العربية اجتمع في 26 ديسمبر/كانون الأول، بهدف توجيه وتوحيد القوى ضد القوات الأمريكية، وبحسب مصادر “المرصد السوري”، فإن ذلك الاجتماع جرى مع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي تعرض للاغتيال صباح اليوم في غارة أمريكية على موكبه بالعراق. وقالت المصادر: “جاء بناء على دعوة رسمية وجهتها طهران، حيث وجهت إيران الدعوة لكل من فيصل العازل أحد وجهاء عشيرة المعامرة، بالإضافة لممثل عشيرة البوعاصي قائد مقر الدفاع الوطني بالقامشلي خطيب الطلب، وشيخ عشيرة الشرايين نواف البشار وشيخ عشيرة حرب محمود منصور العاكوب”، مضيفة: “الاجتماع ناقش تنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية”.

وكان رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك اجتمع مع اللجنة الأمنية ونحو 20 شخصية من شيوخ ووجهاء العشائر العربية بالحسكة في صالة مطار القامشلي في 5 ديسمبر/كانون الأول 2019، حيث طالب العشائر العربية بسحب أبنائها من قوات سوريا الديمقراطية.