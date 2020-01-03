مقتل عنصر من الفصائل الموالية لتركيا في اشتباكات مع القوات الكردية شمال حلب

3 يناير,2020
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قتل عنصر من فصائل “الجيش الوطني” جراء الاشتباكات المتقطعة والاستهدافات مع القوات الكردية على محور براد في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي. ويذكر أن محاور براد وكيمار تشهد اشتباكات متقطعة بشكل يومي.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 1 يناير/ كانون الثاني، قصفا مدفعيا مصدره القواعد التركية في ريف حلب الشمالي، استهدف مواقع “القوات الكردية” المنتشرة في قرى مرعناز ومحيط مطار منغ العسكري بالريف ذاته، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

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