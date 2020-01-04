خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” تقتل مواطنًا يمتهن أعمال السحر والشعوذة في ريف دير الزور 

4 يناير,2020
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وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل شاب، قبل أيام، وهو من قرية برشم بالقرب من مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، على يد مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية، يعتقد أنهم من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، وأضافت مصادر أن القتيل يعمل بالسحر و أعمال الشعوذة. ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات هي حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب، والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 416 شخص، حيث رصد “المرصد السوري” اغتيال هذه الخلايا لـ135 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و5 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 277 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.

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