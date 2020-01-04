السيطرة على المعابر تودي بمقتل عنصر تشعل حرباً جديدة بين الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب 

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اشتباكات بالأسلحة الرشاشة جرى بين عناصر الفرقة التاسعة التابعة للفصائل الموالية لتركيا من جهة، وآخرين من فصيل الجبهة الشامية، في منطقة جرابلس بريف حلب الشمالي، وأفادت المصادر أنه حدث خلاف على المعبر الحدودي مع تركيا، في حين قتل عنصر من الجبهة الشامية خلال الاشتباكات، كما أصيب مواطنين بجروح متفاوتة، وعلم “المرصد السوري” أن تحشدات عسكرية ومؤازرات انطلقت من عدة مناطق للقتال مع الفرقة التاسعة. ورصد “المرصد السوري” في 17 ديسمبر/كانون الأول 2019، أنه لاتزال الفصائل الموالية لتركيا، تزيد من حالة الفلتان الأمني في مناطق نفوذها، إذ يشكل السلاح المنتشر بيد العناصر خطراً على السكان، يظهر أول المشاحنات فيما، وتتحول المنطقة إلى حرب حقيقية، وفي سياق ذلك رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استياء المواطنين جراء اشتباكات بالاسلحة الفردية والرشاشات، بين عناصر من فصيلي الشرقية وأحرار الشام في منطقة جنديرس بريف عفرين شمال حلب.