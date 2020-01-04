قوات النظام تستهدف محيط “نقطة المراقبة التركية” في معرحطاط وغياب اعتيادي للطائرات الروسية عن أجواء منطقة “خفض التصعيد”

تعرضت أماكن في كل من معرشورين ومعرشمشة وتلمنس ومعرة النعمان وبابيلا وخان السبل ومحيط معردبسة لقصف صاروخي نفذته قوات النظام بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، كما استهدفت قوات النظام أيضاً بالقذائف الصاروخية محيط نقطة المراقبة التركية في معرحطاط بريف معرة النعمان، وفي سياق متصل تشهد محاور التماس بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي استهدافات متبادلة ومتقطعة بالقذائف والرشاشات الثقيلة، بين قوات النظام من جانب والفصائل ومجموعات جهادية من جانب آخر، بينما تغيب طائرات النظام وروسيا عن أجواء منطقة “خفض التصعيد” في ظل استمرار سوء الأحوال الجوية هناك.