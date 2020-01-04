مسلحون مجهولون يهاجمون “ثكنة عسكرية” لقوات النظام في ريف درعا الغربي

4 يناير,2020
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محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان هجوم مسلح نفذه مجهولون عبر أسلحة رشاشة على ثكنة طفس العسكرية بريف درعا الغربي وذلك بعد منتصف ليل الجمعة – السبت ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، حيث تتواصل الهجمات والاستهدافات بشكل متصاعد في عموم محافظة درعا.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 241، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 166، وهم: 27 مدنيا بينهم 4 مواطنات وطفلين، إضافة إلى 87 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و29 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.

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