طائرات النظام الحربية والمروحية تتناوب على استهداف معرة النعمان وريفها واتستراد دمشق – حلب الدولي

4 يناير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تجدد القصف الجوي على محافظة إدلب صباح اليوم السبت، حيث استهدفت طائرات النظام الحربية بالرشاشات الثقيلة والغارات، كل من مدينة معرة النعمان خان السبل ومعصران والدير الغربي بريف المعرة بالإضافة لاتستراد دمشق – حلب الدولي، كما ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على مدينة معرة النعمان وتلمنس ومعرشمشة وحيش، ولم ترد معلومات إلى الآن عن خسائر بشرية، ونشر المرصد السوري صباح اليوم، أن أماكن في كل من معرشورين ومعرشمشة وتلمنس ومعرة النعمان وبابيلا وخان السبل ومحيط معردبسة تعرضت لقصف صاروخي نفذته قوات النظام بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، كما استهدفت قوات النظام أيضاً بالقذائف الصاروخية محيط نقطة المراقبة التركية في معرحطاط بريف معرة النعمان.

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