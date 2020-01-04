مجدداً.. جداريات مناهضة للنظام والروس وأخرى تبارك مقتل “قاسم سليماني” في بلدة زاكية بريف دمشق

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عبارات جديدة خطها مجهولون على جدران بعض المدارس الحكومية في بلدة زاكية بريف دمشق الغربي، تطالب بالإفراج عن المعتقلين في أقبية النظام الأمنية وتندد بالروس وقتلهم للمدنيين السوريين، وأُخرى “تبارك قتل قائد فيلق القدس الإيراني”، وجاء فيها “روسيا تقتل أطفالنا – قاسم سليماني إلى جهنم – معتقلينا أولاً وحريتنا ثانيا”. وكان “المرصد السوري” قد أشار في 17 ديسمبر / كانون الأول المنصرم إلى أن كتابات خطها مجهولون على بعض الجدران والمحال التجارية في بلدة كفر حور عند سفوح جبل الحرمون “الشيخ” بريف العاصمة دمشق الغربي، ووفقاً لمعلومات “المرصد السوري” فإن العبارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، وخروج الميليشيات الإيرانية من سوريا وجاء فيها ” سوريا حرة حرة وإيران تطلع برا – بدنا المعتقلين – يسقط الأسد”.