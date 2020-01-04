مروحيات النظام وطائراته الحربية تستهدف ريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي بأكثر من 50 ضربة جوية منذ الصباح

تواصل طائرات النظام الحربية والمروحية قصفها المكثف منذ الصباح على محافظة إدلب ضمن منطقة “خفض التصعيد” وذلك مع تحسن نسبي في الأحوال الجوية، حيث ارتفع عدد الضربات التي شنتها طائرات النظام الحربية إلى 29، استهدفت خلالها أماكن في مدينة معرة النعمان وتلمنس خان السبل ومعصران والدير الغربي وسراقب ومحيط معرشمارين بالإضافة لاتستراد دمشق – حلب الدولي، فيما ارتفع إلى 22 عدد البراميل المتفجرة التي ألقتها مروحيات النظام على مناطق في مدينة معرة النعمان وتلمنس ومعرشمشة وحيش ودير الشرقي وبابولين، في حين استهدفت قوات النظام بعشرات القذائف الصاروخية أماكن في معرشورين ومعرشمشة وتلمنس ومعرة النعمان وبابيلا وخان السبل ومحيط معردبسة وأماكن أخرى بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي.