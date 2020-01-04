مناطق نفوذ المليشيات الإيرانية في مدينة دير الزور وريفها تقيم “مجالس عزاء” لقاسم سليماني قائد فليق القدس

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ما يعرف “بالمركز الثقافي الإيراني” في مدينة دير الزور بالإضافة لمدينة البوكمال، أقام مجلس عزاء لقاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، كما جرى إقامة مجلس عزاء للسليماني في حي التمو بمدينة الميادين الذي تسيطر عليها المليشيات الإيرانية بشكل فعلي، كما جرى رفع الرايات السوداء فوق مسجد الحي وعلى الأبنية الشاهقة، من الجدير ذكره أن قائد فليق القدس جرى قتله بغارة للطيران الأميركي استهدفته رفقة شخصيات بارزة أخرى بمحيط مطار بغداد في العاصمة العراقية بعد منتصف ليل الجمعة – السبت.