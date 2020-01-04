مدير “المرصد السوري”: الأحوال الجوية إما أن تكون مع الشعب السوري أو ضده.. بمجرد تحسنها تبدأ الطائرات الروسية والسورية في استهداف مناطق إدلب

4 يناير,2020
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مدير “المرصد السوري”: الأحوال الجوية إما أن تكون مع الشعب السوري أو ضده.. بمجرد تحسنها تبدأ الطائرات الروسية والسورية في استهداف مناطق إدلب.. حتى اللحظة هناك أكثر من 50 ضربة جوية 29 منها نفذتها طائرات النظام الحربية، والبقية براميل متفجرة ألقتها مروحيات النظام على معرة النعمان ومناطق أخرى في محيطها.. الروس حتى اللحظة لم يشاركوا في القصف الجوي ويكتفون بإدارة المعركة.. سهيل الحسن غاب عن تلك المعركة ولا نعلم من هو قائد تلك العمليات حالياً وما نعلمه هو الإشراف الروسي دون التواجد الإيراني في تلك الجبهة.. وقوات النظام تتحضر لفتح جبهة جديدة في ريف حلب الجنوبي

 

الأحوال الجوية إما أن تكون مع الشعب السوري أو ضده.. بمجرد تحسنها تبدأ الطائرات الروسية والسورية في استهداف مناطق إدلب

مدير "المرصد السوري": الأحوال الجوية إما أن تكون مع الشعب السوري أو ضده.. بمجرد تحسنها تبدأ الطائرات الروسية والسورية في استهداف مناطق إدلب.. حتى اللحظة هناك أكثر من 50 ضربة جوية 29 منها نفذتها طائرات النظام الحربية، والبقية براميل متفجرة ألقتها مروحيات النظام على معرة النعمان ومناطق أخرى في محيطها.. الروس حتى اللحظة لم يشاركوا في القصف الجوي ويكتفون بإدارة المعركة.. سهيل الحسن غاب عن تلك المعركة ولا نعلم من هو قائد تلك العمليات حالياً وما نعلمه هو الإشراف الروسي دون التواجد الإيراني في تلك الجبهة.. وقوات النظام تتحضر لفتح جبهة جديدة في ريف حلب الجنوبي

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Saturday, January 4, 2020

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