“عدسة المرصد السوري”: قافلة لـ”التحالف الدولي” تضم نحو 100 شاحنة محملة بالمساعدات العسكرية واللوجيستية لقوات سوريا الديمقراطية تعبر من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق وتتجه إلى “دير الزور والحسكة”

4 يناير,2020
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قافلة لـ"التحالف الدولي" تضم نحو 100 شاحنة محملة بالمساعدات العسكرية واللوجيستية لقوات سوريا الديمقراطية تعبر من معبر الوليد الحدودي

"عدسة المرصد السوري": قافلة لـ"التحالف الدولي" تضم نحو 100 شاحنة محملة بالمساعدات العسكرية واللوجيستية لقوات سوريا الديمقراطية تعبر من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق وتتجه إلى "دير الزور والحسكة"

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Saturday, January 4, 2020

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