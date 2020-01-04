“عدسة المرصد السوري”: قافلة لـ”التحالف الدولي” تضم نحو 100 شاحنة محملة بالمساعدات العسكرية واللوجيستية لقوات سوريا الديمقراطية تعبر من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق وتتجه إلى “دير الزور والحسكة”
قافلة لـ"التحالف الدولي" تضم نحو 100 شاحنة محملة بالمساعدات العسكرية واللوجيستية لقوات سوريا الديمقراطية تعبر من معبر الوليد الحدودي
"عدسة المرصد السوري": قافلة لـ"التحالف الدولي" تضم نحو 100 شاحنة محملة بالمساعدات العسكرية واللوجيستية لقوات سوريا الديمقراطية تعبر من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق وتتجه إلى "دير الزور والحسكة"
Posted by المرصد السوري on Saturday, January 4, 2020