“عدسة المرصد السوري”: قافلة لـ”التحالف الدولي” تضم نحو 100 شاحنة محملة بالمساعدات العسكرية واللوجيستية لقوات سوريا الديمقراطية تعبر من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق وتتجه إلى “دير الزور والحسكة”