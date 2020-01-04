بعد 4 أيام من دخول 130 شاحنة.. قافلة جديدة تابعة للتحالف الدولي تدخل الأراضي السورية وتتجه إلى دير الزور والحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دفعة جديدة من الشاحنات التابعة للتحالف الدولي إلى الأراضي السورية، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فإن نحو 100 شاحنة تحمل على متنها سيارات عسكرية وصهاريج ومعدات عسكرية ولوجستية دخلت اليوم السبت عبر معبر الوليد الحدودي مع العراق نحو الأراضي السورية، وتوجهت إلى مناطق نفوذ التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية في دير الزور والحسكة، وكان المرصد السوري رصد في الـ 31 من شهر ديسمبر الفائت، وصول قافلة لـ”التحالف الدولي” كمساعدات لقوات سوريا الديمقراطية إلى دير الزور. وأفادت مصادر لـ”المرصد السوري”، بأن 130 شاحنة تحمل سيارات عسكرية وصهاريج ومعدات عسكرية ولوجستية دخلت من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق.

“عدسة المرصد السوري”: قافلة لـ”التحالف الدولي” تضم نحو 100 شاحنة محملة بالمساعدات العسكرية واللوجيستية لقوات سوريا الديمقراطية تعبر من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق وتتجه إلى “دير الزور والحسكة”