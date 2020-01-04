نحو 240 ضربة جوية وبرية تستهدف أرياف حماة وإدلب واللاذقية خلال اليوم السبت

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار القصف الجوي على محافظة إدلب بوتيرة منخفضة عن سابقتها خلال اليوم السبت، حيث ارتفع عدد الضربات التي شنتها طائرات النظام الحربية إلى 39، استهدفت خلالها أماكن في مدينة معرة النعمان وتلمنس خان السبل ومعصران والدير الغربي وسراقب ومحيط معرشمارين بالإضافة لاتستراد دمشق – حلب الدولي، فيما ارتفع إلى 24 عدد البراميل المتفجرة التي ألقتها مروحيات النظام على مناطق في مدينة معرة النعمان وتلمنس ومعرشمشة وحيش ودير الشرقي وبابولين، كما ارتفع إلى 175 على الأقل تعداد القذائف والصواريخ التي أطلقتها قوات النظام خلال اليوم السبت مستهدفة مناطق متفرقة من أرياف إدلب الجنوبية والشرقية والجنوبية الشرقية، وجبال اللاذقية والريف الجنوبي لمدينة حلب.