“تحرير الشام” تعتقل عضو في “حزب التحرير الإسلامي” بعد إطلاقها النار عليه شمال إدلب

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوة الأمنية التابعة “لهيئة تحرير الشام” اعتقلت عضو في “حزب التحرير الإسلامي” في بلدة كللي شمال إدلب، وبحسب مصادر “المرصد السوري” جرى اعتقال العضو من قبل القوة الأمنية بعد قيامهم بإطلاق النار عليه خلال محاولته الهرب منهم، ليتمكنوا من اعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة. وكان “المرصد السوري” قد نشر في 8 يوليو /تموز من العام المنصرم، أن قوة عسكرية من “هيئة تحرير الشام” داهمت مقراً لـ “حزب التحرير الإسلامي” في منطقة جبل سمعان بريف حلب الغربي واستولت على معدات وتجهيزات البث الإذاعي التابعة للحزب، الجدير بالذكر أن “هيئة تحرير الشام” قد صادرت أجهزة إذاعية “لحزب التحرير الإسلامي” في الـ 2 من شهر يوليو / تموز المنصرم أثناء مداهمة قرية خربة الجوز الحدودية في ريف إدلب الغربي.