​​​​​​​المرصد السوري لحقوق الانسان: قوات النظام تستهدف محيط نقطة مراقبة تركية في ريف إدلب

4 يناير,2020
أقل من دقيقة
​​​​​​​المرصد السوري لحقوق الانسان: قوات النظام تستهدف محيط نقطة مراقبة تركية في ريف إدلب
​​​​​​​المرصد السوري لحقوق الانسان: قوات النظام تستهدف محيط نقطة مراقبة تركية في ريف إدلب
​​​​​​​استهدفت قوات النظام بالقذائف الصاروخية، محيط نقطة ما تسمى المراقبة التركية في معرحطاط  بريف معرة النعمان، وذلك بالتزامن مع استمرار الاشتباكات في ريف إدلب.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتعرض كل من معرشورين ومعرشمشة، وتلمنس، ومعرة النعمان، وبابيلا، وخان السبل، ومحيط معردبسة، لقصف صاروخي، نفذته قوات النظام.

كما استهدفت قوات النظام أيضاً بالقذائف الصاروخية محيط نقطة المراقبة للاحتلال التركي في معرحطاط بريف معرة النعمان.

وفي سياق متصل، قال المرصد السوري: إن محاور التماس بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي تشهد استهدافات متبادلة ومتقطعة بالقذائف والرشاشات الثقيلة، بين قوات النظام والمرتزقة المدعومة من تركيا، بينما تغيب طائرات النظام وروسيا عن أجواء المنطقة.

وكان مندوب النظام السوري لدى الأمم المتحدة قد هاجم مساء أمس، تركيا مؤكداً بأنها تواصل التملص من التزاماتها عبر دعم الجماعات الإرهابية.

وتشهد مناطق ما تسمى خفض التصعيد معارك كرّ وفرّ عنيفة، هدأت بعد اجتماعات بين وفود تابعة لروسيا وتركيا والنظام, لتعود المعارك مجدداً, حيث وبحسب المصادر أن تركيا حاولت تسليم الطريق الدوليM5  لقوات النظام, مقابل بقاء القوات التركية ومرتزقتها شمال الطريق.

وانسحبت المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا بالفعل من محيط الطريق الدولي, وتقدمت قوات النظام إلى مناطق تتواجد فيها نقاط مراقبة تركية

المصدر:هاوار

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

المرصد السوري لحقوق الانسان:وصول حشود عسكرية لقوات النظام على محاور ريفي حلب وإدلب
4 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:وصول حشود عسكرية لقوات النظام على محاور ريفي حلب وإدلب

مدير المرصد السوري لحقوق الانسان: تركيا جندت 1600 مرتزق تمهيدا لإرسالهم إلى ليبيا
4 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان: تركيا جندت 1600 مرتزق تمهيدا لإرسالهم إلى ليبيا

المرصد السوري لحقوق الانسان:380 ألف قتيل حصيلة سنوات الحرب في سوريا
4 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:380 ألف قتيل حصيلة 9 أعوام من الحرب في سوريا

المرصد السوري لحقوق الانسان: المرتزقة السوريين المنتقلين إلى ليبيا وصلوا إلى معسكر التكبالي
4 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان: المرتزقة السوريين المنتقلين إلى ليبيا وصلوا إلى معسكر التكبالي