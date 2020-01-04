المرصد السوري لحقوق الانسان:قتلى المعارك السورية تجاوزوا 380 ألفاً

نشر “المرصد السوري لحقوق الانسان”، السبت، حصيلة جديدة لضحايا الحرب السورية منذ اندلاعها قبل نحو تسع سنوات. ووثق المرصد مقتل 380 ألفا و636 شخصاً منذ اندلاع النزاع، بينهم أكثر من 115 ألف مدني، موضحاً أن بين القتلى المدنيين نحو 22 ألف طفل وأكثر من 13 ألف امرأة.

وفي ما يتعلق بالقتلى غير المدنيين، أحصى المرصد مصرع أكثر من 128 ألف عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، أكثر من نصفهم من الجنود السوريين، بينهم 1682 عنصراً من “حزب الله” اللبناني.

في المقابل، قتل أكثر من 69 ألفاً على الأقل من مقاتلي الفصائل المعارضة والإسلامية و”قوات سوريا الديموقراطية”. كما قتل أكثر من 67 ألفاً من مقاتلي تنظيم “الدولة الاسلامية” و”جبهة تحرير الشام” ومقاتلين أجانب من فصائل متشددة أخرى.

وتشمل هذه الإحصاءات وفق المرصد، من تمكن من توثيق وفاتهم جراء القصف خلال المعارك، ولا تضم من توفوا جراء التعذيب في المعتقلات الحكومية أو المفقودين والمخطوفين لدى مختلف الجهات. ويقدر عدد هؤلاء بنحو 88 ألف شخص.

المصدر:جريدة المدن الالكترونية