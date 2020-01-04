المرصد السوري لحقوق الانسان:هجوم على مقرات للنظام والعثور على جثة في درعا

4 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:هجوم على مقرات للنظام والعثور على جثة في درعا
المرصد السوري لحقوق الانسان:هجوم على مقرات للنظام والعثور على جثة في درعا

تعرضت مقرات حكومية في محافظة درعا لهجمات من قبل مجهولين، بالتزامن مع العثور على جثة على طريق زراعي في ريف المحافظة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، أن مسلحون مجهولون هاجموا مقرات للقوات الحكومية في مدينة الحراك في ريف درعا الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
فيما عُثر على جثة شاب من أبناء قرية “دير البخت” ملقاة في منطقة زراعية بالقرب من طريق خربة غزالة، بعد اختطافه منذ 10 أيام أثناء عودته من دول الخليج العربي عبر معبر نصيب الحدودي.

المصدر:اوغاريت بوست

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