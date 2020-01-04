المرصد السوري لحقوق الانسان:اجتماع لمجلس الأمن حول إدلب وفرنسا تدين غارات النظام السوري

بينما تستغل فصائل المعارضة السوريّة المسلحة ما لديها من خيارات وبدائل تكتيكية مرتبطة بالمناورة، تحشد قوات النظام السوري على جبهات إدلب الجنوبية والشرقية وريف حلب، وسط غياب الدور الحقيقي والفاعل لـ«هيئة تحرير الشام» التي تفرض سيطرتها على مساحات واسعة شمال غربي سوريا.

حشود لقوات النظام على جبهات حلب وإدلب… ونزوح 44 ألف سوري خلال 4 أيام

وأكد مصدر لـ«القدس العربي» أن قيادات عسكرية للنظام وصلت إلى جبهات حلب بهدف الاطلاع على الواقع العسكري، ودراسة إمكانية شن عمل عسكري واسع للسيطرة على الجبهتين الغربية والجنوبية الغربية، وذلك استكمالاً لعمليات النظام في ريف إدلب الجنوبي بهدف فتح طريق حلب – دمشق.

المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد بدوره وصول حشود عسكرية لقوات النظام إلى محاور ريفي حلب وإدلب.

من جهتها أدانت فرنسا، الجمعة، الغارات الجوية للنظام السوري وحلفائه على إدلب، محذرة من مغبة تدهور الأوضاع في المحافظة الواقعة شمال غربي سوريا.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير نيكولا دو ريفير، قبيل دقائق من بدء جلسة مشاورات مغلقة دعت إليها باريس ولندن، لبحث تطورات الوضع في إدلب.

وقال دو ريفير إن «فرنسا دعت، بالتعاون مع بريطانيا، إلى عقد جلسة طارئة للمجلس مع استمرار تدهور الوضع في إدلب يوماً بعد يوم، رغم الالتزام الذي أبداه بعض الشركاء الرئيسيين (في إشارة إلى النظام السوري وروسيا)». بينما قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جيون، إن بلاده «تأمل في مشاورات بناءة في المجلس بشأن إدلب». وتجاوز عدد النازحين السوريين من محافظة إدلب تجاه الحدود التركية في الأيام الأربعة الأخيرة، 44 ألفاً خلال 4 أيام، هرباً من قصف نظام الأسد والميليشيات الإيرانية الداعمة له وروسيا، حسبما أشار محمد حلاج، مدير جمعية «منسقو الاستجابة المدنية في الشمال السوري» المعنية بجمع البيانات عن النازحين.

المصدر:القدس العربي