المرصد السوري لحقوق الانسان: سليماني اجتمع مع وفد من العشائر العربية لتنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية وقسد

4 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:تفاصيل الاجتماع الأخير لسليماني مع وفد سوري في طهران
المرصد السوري لحقوق الانسان:تفاصيل الاجتماع الأخير لسليماني مع وفد سوري في طهران

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن وفدًا من العشائر العربية اجتمع في 26 ديسمبر/كانون الأول، بهدف توجيه وتوحيد القوى ضد القوات الأمريكية.

وبحسب المرصد السوري، فإن ذلك الاجتماع جرى مع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي تعرض للاغتيال صباح اليوم في غارة أمريكية على موكبه بالعراق.

وقالت المصادر إن الوفد جاء بدعوة رسمية وجهتها طهران، حيث وجهت إيران الدعوة لكل من فيصل العازل أحد وجهاء عشيرة المعامرة، بالإضافة لممثل عشيرة البوعاصي قائد مقر الدفاع الوطني بالقامشلي خطيب الطلب، وشيخ عشيرة الشرايين نواف البشار وشيخ عشيرة حرب محمود منصور العاكوب”.

 وأضاف المصادر أن الاجتماع ناقش تنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية.

وكان رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك اجتمع مع اللجنة الأمنية ونحو 20 شخصية من شيوخ ووجهاء العشائر العربية بالحسكة في صالة مطار القامشلي في 5 ديسمبر/كانون الأول 2019، حيث طالب العشائر العربية بسحب أبنائها من قوات سوريا الديمقراطية.

المصدر:نبض الشمال

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