المرصد السوري لحقوق الانسان: المرتزقة السوريين المنتقلين إلى ليبيا وصلوا إلى معسكر التكبالي

أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، أن عمليات نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا بدأت بالفعل، وأن عدد الذين تم نقلهم 300 عنصر، موضحا أن الذين تم نقلهم وصلوا إلى معسكر التكبالي، الذي تسيطر عليه عناصر مقاتلة موالية لتركيا.

وقال عبد الرحمن، في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، طالعتها “أوج”، إن عمليات تجنيد المرتزقة من قبل فصائل موالية لتركيا، تم عبر افتتاح 4 مراكز للتسجيل، ما يعد جريمة يعاقب عليها القانون الدولي والأمم المتحدة، المناهض لاستخدام المرتزقة وتجنيدهم للقيام بأعمال إرهابية أو عمليات مسلحة، مؤكداً أن عقود المرتزقة تصل إلى 3 آلاف دولار للشخص في الشهر، مقابل الانتقال إلى ليبيا.

وأوضح أن عدد الذين تم تجنيدهم من المرتزقة في سوريا، ووصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب، 1600 عنصر من فصائل “السلطان مراد” و”سليمان شاه” و”لواء المعتصم”، مؤكدا استمرار استقطاب هؤلاء المرتزقة، عبر مكاتب تسجيل في مناطق مختلفة من الشمال السوري، خاصة منطقة عفرين.

وكان عبد الرحمن قال إن الجديد الذي يُثار اليوم، هو تجنيد مقاتلين سوريين معارضين، من المكون التركماني تحديدًا، للانخراط بمؤسسات أمنية تركية تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق غير الشرعية في طرابلس، موضحا أن هذه العناصر من أشرس فصائل المعارضة في سوريا، وأنها مارست جرائم بحق السوريين الأكراد والعرب.

وتابع مدير المرصد السوري: “لن يكون هؤلاء معروف أنهم مقاتلين سوريين، فتركيا تستغل التكوين التركماني لتجنيد هؤلاء، وقد جرى تجنيد ما بين 400 إلى 500 مقاتل بالفعل، وهم في تركيا حاليًا، وقد يكونوا وصلوا إلى ليبيا، وهناك معلومات مؤكدة عن أن مجموعة وصلت إلى ليبيا الأسبوع الماضي كمجموعة استطلاع لنقل المزيد من المقاتلين إلى ليبيا تحت مسمى مؤسسات أمنية تركية، والهدف هو القتال إلى جانب القوات التركية في طرابلس”.

المصدر:وكالة الجماهيرية للأنباء أوج