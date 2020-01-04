المرصد السوري لحقوق الانسان: تركيا جندت 1600 مرتزق تمهيدا لإرسالهم إلى ليبيا

4 يناير,2020
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مدير المرصد السوري لحقوق الانسان: تركيا جندت 1600 مرتزق تمهيدا لإرسالهم إلى ليبيا
مدير المرصد السوري لحقوق الانسان: تركيا جندت 1600 مرتزق تمهيدا لإرسالهم إلى ليبيا

أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، أن عدد الذين تم تجنيدهم من المرتزقة في سوريا، ووصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب، 1600 عنصر من فصائل «السلطان مراد» و«سليمان شاه» و«لواء المعتصم»، مؤكداً استمرار استقطاب هؤلاء المرتزقة، عبر مكاتب تسجيل في مناطق مختلفة من الشمال السوري، خاصة منطقة عفرين.
وقال عبد الرحمن لصحيفة الاتحاد الإماراتية إن عمليات نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا بدأت بالفعل حيث تم نقل 300 عنصر.
وأشار عبد الرحمن إلى أن عمليات تجنيد المرتزقة من قبل فصائل موالية لتركيا، عبر افتتاح 4 مراكز للتسجيل، هو جريمة يعاقب عليها القانون الدولي والأمم المتحدة، المناهض لاستخدام المرتزقة وتجنيدهم للقيام بأعمال إرهابية أو عمليات مسلحة، مؤكداً أن عقود المرتزقة تصل إلى 3 آلاف دولار للشخص في الشهر، مقابل الانتقال إلى ليبيا.

 

المصدر:بوابة افريقيا الاخبارية

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