مخلفات الحرب تصيب مُسن بجروح بالغة في ريف محافظة حمص

تشكل مخلفات الحرب هاجسا لدى السكان الذين شهدت مناطقهم حروبًا بين مختلف أطراف الصراع في سوريا، وفي سياق ذلك، أُصيب رجل مُسن بجروح بالغة اليوم نتيجة انفجار لغم من مخلفات الحرب في الأراضي الزراعية التابعة لقرية “تل عمري” في ريف حمص الشمالي. ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 3 يناير/كانون الثاني، استشهاد 3 مواطنين بانفجار لغم أرضي في بلدة فافين بالشهباء في محيط مدينة حلب، وهم من مهجري منطقة عفرين.

ومنذ الفترة الممتدة من بداية يناير/كانون الثاني 2019 وحتى أمس، وثق “المرصد السوري” استشهاد ومقتل 246 بينهم 65 مواطنة و68 طفلاً، جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري.