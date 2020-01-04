مدير “المرصد السوري”: هناك نفاق دولي.. في عام 2012 التقيت مسؤولا أوروبيًا وسألته: لماذا تشرعون فتح الأبواب التركية لدخول المجموعات المتطرفة إلى سوريا؟ وهل تريدون تدمير سوريا وتحويل ثورة الشعب السوري من ثورة مطالبة بالديمقراطية والحرية إلى قتال بين المجموعات المتطرفة ونظام بشار الأسد؟ ولكن اتضح أن كثير من الدول لم تساعد الشعب السوري بل ساعدت نظام بشار الأسد بطرق متعددة.. نحو 390 ألف قتيل في المعارك خلال السنوات التسع الفائتة.. توسمنا خيرا العام الفائت ولكن على ما يبدو أن النظام وروسيا آثروا إلا أن يكون هناك خسائر بشرية.. ودخلت تركيا على الخط حيث إن نحو نصف الشهداء كان في منطقة “خفض التصعيد”.. وكان هناك أعداد كبيرة من الخسائر البشرية نتيجة العمليات العسكرية التركية.. العام الفائت كان أقل عام بالخسائر البشرية منذ انطلاق الثورة السورية.. ولذلك كنا نأمل أن يكون هناك توقف بالقتل ولكن النظام ارتكب مجزرة راح ضحيتها أطفال ونساء في أول أيام العام الجاري.. وعلى المجتمع الدولي أن يبحث عن حل سياسي ينقل سوريا إلى دولة الديمقراطية من خلال الضغط على روسيا الشريكة بالقتل والتي حيدت إيران من مناطق واسعة وفرضت نفسها على قرارات النظام الذي بات يسيطر على نحو 70% من الأراضي السورية.. مقتل “سليماني” قد ينعكس إيجابا إذا ما قررت روسيا ضبط الأمور في مناطق النظام.. ونحن بـ”المرصد السوري” نشرنا عن زيارة الوفد العشائري لـ”طهران” في 26 ديسمبر 2019.. والتقى الوفد مع قيادات رفيعة المستوى في إيران كما التقى مع “سليماني” من أجل التحضير لعمليات عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية والقوات الأمريكية.. إيران متواجدة في مفاصل النظام السوري وهناك جناح موالٍٍ لإيران.

مدير "المرصد السوري": نحو 390 ألف قتيل في المعارك خلال السنوات التسع الفائتة مدير "المرصد السوري": هناك نفاق دولي.. في عام 2012 التقيت مسؤولا أوروبيًا وسألته: لماذا تشرعون فتح الأبواب التركية لدخول المجموعات المتطرفة إلى سوريا؟ وهل تريدون تدمير سوريا وتحويل ثورة الشعب السوري من ثورة مطالبة بالديمقراطية والحرية إلى قتال بين المجموعات المتطرفة ونظام بشار الأسد؟ ولكن اتضح أن كثير من الدول لم تساعد الشعب السوري بل ساعدت نظام بشار الأسد بطرق متعددة.. نحو 390 ألف قتيل في المعارك خلال السنوات التسع الفائتة.. توسمنا خيرا العام الفائت ولكن على ما يبدو أن النظام وروسيا آثروا إلا أن يكون هناك خسائر بشرية.. ودخلت تركيا على الخط حيث إن نحو نصف الشهداء كان في منطقة "خفض التصعيد".. وكان هناك أعداد كبيرة من الخسائر البشرية نتيجة العمليات العسكرية التركية.. العام الفائت كان أقل عام بالخسائر البشرية منذ انطلاق الثورة السورية.. ولذلك كنا نأمل أن يكون هناك توقف بالقتل ولكن النظام ارتكب مجزرة راح ضحيتها أطفال ونساء في أول أيام العام الجاري.. وعلى المجتمع الدولي أن يبحث عن حل سياسي ينقل سوريا إلى دولة الديمقراطية من خلال الضغط على روسيا الشريكة بالقتل والتي حيدت إيران من مناطق واسعة وفرضت نفسها على قرارات النظام الذي بات يسيطر على نحو 70% من الأراضي السورية.. مقتل "سليماني" قد ينعكس إيجابا إذا ما قررت روسيا ضبط الأمور في مناطق النظام.. ونحن بـ"المرصد السوري" نشرنا عن زيارة الوفد العشائري لـ"طهران" في 26 ديسمبر 2019.. والتقى الوفد مع قيادات رفيعة المستوى في إيران كما التقى مع "سليماني" من أجل التحضير لعمليات عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية والقوات الأمريكية.. إيران متواجدة في مفاصل النظام السوري وهناك جناح موالٍٍ لإيران Posted by ‎المرصد السوري‎ on Saturday, January 4, 2020