مدير “المرصد السوري”: الموقف الدولي تجاه إدلب هو موقف “الشيطان الأخرس”.. يرى ما يجري من قتل وتشريد ويكتفي بإصدار البيانات ولا يتحدث بشكل عملي لوقف العملية الهمجية بحق أبناء الشعب السوري.. منذ بداية الشهر الفائت وحتى الآن هناك نحو 250 ألف نازح يبحثون عن مأوى في تلك المنطقة المكتظة بمئات آلاف النازحين.. هم يلاقون أوضاعا مأساوية وكارثية في ظل التشرد في الأراضي الزراعية والمخيمات.. ويبحثون عن مغيث دون تحرك أحد.. أما عن الوضع القادم في إدلب فهو الآن يرتبط بالظروف الجوية مثلما كان عليه الحال اليوم.. أي إذا ما تحسنت الأحوال الجوية.. أعتقد أن الأيام القادمة ستشهد تصعيدا جويا على المناطق المدنية

مدير "المرصد السوري": الموقف الدولي تجاه إدلب هو موقف "الشيطان الأخرس" مدير "المرصد السوري": الموقف الدولي تجاه إدلب هو موقف "الشيطان الأخرس".. يرى ما يجري من قتل وتشريد ويكتفي بإصدار البيانات ولا يتحدث بشكل عملي لوقف العملية الهمجية بحق أبناء الشعب السوري.. منذ بداية الشهر الفائت وحتى الآن هناك نحو 250 ألف نازح يبحثون عن مأوى في تلك المنطقة المكتظة بمئات آلاف النازحين.. هم يلاقون أوضاعا مأساوية وكارثية في ظل التشرد في الأراضي الزراعية والمخيمات.. ويبحثون عن مغيث دون تحرك أحد.. أما عن الوضع القادم في إدلب فهو الآن يرتبط بالظروف الجوية مثلما كان عليه الحال اليوم.. أي إذا ما تحسنت الأحوال الجوية.. أعتقد أن الأيام القادمة ستشهد تصعيدا جويا على المناطق المدنية Posted by ‎المرصد السوري‎ on Saturday, January 4, 2020