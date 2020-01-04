الانفلات الأمني يتواصل في مناطق “قسد” بانفجار عبوة ناسفة واستهداف أحد حواجز قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور

4 يناير,2020
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دوت أصوات إطلاق أعيرة نارية في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، نتيجة استهداف عنصران مسلحان لأحد مقرات قوات سوريا الديمقراطية التي تتخذ من معمل السجاد مقرا لها، قبل أن يلوذا بالفرار، دون وقوع إصابات.
على صعيد متصل، انفجرت عبوة ناسفة على طريق حقل العمر النفطي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.
ووثّق “المرصد السوري” في 3 يناير/ كانون الثاني، مقتل شاب من قرية برشم بالقرب من مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، على يد مسلحين اثنين مجهولين يستقلان دراجة نارية، يعتقد أنهما من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، بحجة أن القتيل يمارس “أعمال الشعوذة والسحر”.

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